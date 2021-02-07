После запрета абортов в Польше предложили создать женские «комнаты для плача»

В Польше предложили создать «комнаты плача» для беременных женщин. Об этом сообщает портал Notes from Poland.

Идею представили в Минюсте страны после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов. По словам инициаторов законопроекта, беременные женщины могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Кроме этого, в подобных учреждениях будет оказываться психологическая и социальная поддержка.

Закон об абортах в Польше — один из самых жестких в Европе, однако в конце октября 2020 года Конституционный суд страны вынес постановление о возможности его ужесточить. В решении суда говорилось, что женщина не может сделать аборт при условии, что у плода найдены неизлечимые патологии. Аборт разрешается только в случаях, если женщину изнасиловали, произошел инцест или при угрозе жизни и здоровью.

Постановление об абортах спровоцировало массовые акции протеста, в некоторых церквях срывали службы.