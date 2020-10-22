Аборты из-за дефекта развития плода назвали неконституционными в Польше

Конституционный трибунал Польши назвал аборты, сделанные из-за дефектов развития плода, неконституционными. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что такое постановление фактически равносильно частичному запрету на прерывание беременности. Когда оно вступит в силу, аборт будет разрешен только из-за изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни женщины.

Reuters добавляет, что в последнее время консервативные ценности играют все большую роль в общественной жизни Польши. Это связывают с приходом к власти партии «Право и справедливость».

В 2016-м власти Польши задумали полностью запретить аборты. Из-за этого в стране прошли массовые манифестации женщин, выступающих против принятия закона о полном запрете на аборты. Акция получила название «Черный протест» — участницы по призыву организаторов одевались во все черное. Кроме того, воспользовавшись правом на день отпуска по своему усмотрению, женщины не вышли на работу. В митингах приняли участие и мужчины.