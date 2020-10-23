Протестующих из-за запрета абортов поляков жестко разогнали

Поляков, протестующих против запрета абортов из-за дефектов развития плода, жестко разогнала полиция. Об этом сообщает ТАСС.

Митинги прошли около здания правящей партии «Право и справедливость», а затем — около дома ее лидера Ярослава Качиньского. Сотрудники правоохранительных органов применили физическую силу и газ, были задержаны 15 человек. Представитель польской полиции Сильвестр Марчак в свою очередь отметил, что власти «имели дело с большой волной агрессии, в полицейских бросали камнями».

После этого в Польше приняли решение запретить собираться больше пяти человек из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Накануне Конституционный трибунал Польши назвал аборты, сделанные из-за дефектов развития плода, неконституционными. Отмечается, что такое постановление фактически может привести к частичному запрету на прерывание беременности — если это поддержат в парламенте. В таком случае аборт будет разрешен только из-за изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни женщины.

В последнее время консервативные ценности играют все большую роль в общественной жизни Польши. Это связывают с приходом к власти консервативной партии «Право и справедливость».

В 2016-м власти Польши впервые задумали полностью запретить аборты. Тогда в стране также прошли массовые манифестации женщин, акция получила название «Черный протест» — участницы по призыву организаторов одевались во все черное.

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