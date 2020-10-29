Президент Польши поменял мнение об абортах после массовых протестов

Президент Польши Анджей Дуда после недели массовых протестов в стране поменял свое мнение об абортах. Об этом пишет The Independent.

Глава государства указал, что женщины должны иметь право на прерывание беременности в том случае, если плод имеет дефекты развития. «Не может быть такого, чтобы закон требовал от женщины подобного героизма», — сказал он радиостанции RMF FM.

Это заявление Дуды сильно контрастирует с его же позицией неделю назад. Тогда он приветствовал решение Конституционного трибунала и подчеркивал свое неприятие абортов даже при необратимых дефектах развития плода.

В Польше уже неделю идут массовые протесты, недовольные даже срывают церковные службы. Демонстрации начались после того, как 22 октября Конституционный трибунал Польши назвал аборты, сделанные из-за дефектов развития плода, неконституционными. Такое постановление фактически может привести к частичному запрету на прерывание беременности — если документ поддержат в парламенте. В таком случае аборт будет разрешен только из-за изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни женщины.

В последнее время консервативные ценности играют все большую роль в общественной жизни Польши. Это связывают с приходом к власти консервативной партии «Право и справедливость».

В 2016-м власти Польши впервые задумали полностью запретить аборты. Тогда в стране также прошли массовые манифестации женщин, акция получила название «Черный протест» — участницы по призыву организаторов одевались во все черное.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться