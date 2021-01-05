Путин заявил о важности помогать желающим сделать аборт россиянкам

Президент России Владимир Путин заявил, что важно не только отговорить женщину, желающую сделать аборт, но и создать условия для помощи в воспитании и обеспечении ребенка. Об этом он высказался во время совещания по социальным вопросам в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

Так российский лидер ответил на выступление руководителя рабочей группы Госсовета России по направлению «Социальная политика», губернатора Новгородской области Андрея Никитина, который рассказал, что в регионе удалось увеличить процент отказов от абортов — с 9 до 12 процентов. Он добавил, что этот показатель может вырасти.

По словам Путина, просто уговорить женщину не делать аборт — важно, но «что еще важнее — надо создать условия, чтобы помочь женщине и семье поднять ребенка, поставить на ноги, дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильем».

9 декабря Минздрав назвал медицинские показания для аборта. Ими могут стать: активная фаза туберкулеза, ВИЧ четвертой стадии, психические расстройства, а также расстройства поведения, краснуха до 20 недели беременности, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность, отсутствие конечностей и физическая незрелость женщины до достижения 15 лет. Решение по каждому конкретному случаю принимает консилиум врачей, на котором учитываются все факторы.

Позднее в Минздраве объяснили, что данные показания не отменяют право женщины сделать процедуру по собственному желанию. Женщина может сделать аборт по своему желанию на сроке до 12 недель, позднее процедуру можно провести или по социальным показаниям (например, при беременности в случае изнасилования), или по медицинским.

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