Минздрав объяснил изменение условий для абортов в России

Новые условия для аборта в России, согласно которым устанавливается перечень показаний для прерывания беременности, не отменяют право женщины сделать процедуру по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает РИА Новости.

В министерстве объяснили, что показания, перечисленные в новом законопроекте, обеспечивают возможность прервать беременность вне зависимости от ее срока.

Женщина может сделать аборт по своему желанию на сроке до 12 недель, он проводится при наличии добровольного согласия, уточнили в министерстве. Позднее процедуру можно провести или по социальным показаниям (например, при беременности в случае изнасилования), или по медицинским, которые устанавливает Минздрав.

Последний раз перечень пересматривали в 2007 году. Новый проект подготовили с учетом развития медицины и изменений в походе к лечению патологий при беременности, заявили в Минздраве.

9 декабря Минздрав назвал медицинские показания для аборта. Ими могут стать активная фаза туберкулеза, ВИЧ четвертой стадии, психические расстройства, а также расстройства поведения, краснуха до 20 недели беременности, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность, отсутствие конечностей и физическая незрелость женщины до достижения 15 лет. Решение по каждому конкретному случаю принимает консилиум врачей, на котором учитываются все факторы.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что ограничение прав женщин на аборт является катастрофой. По ее мнению, документ Минздрава вышел за рамки сугубо медицинских вопросов. Она добавила, что не поощряет аборты, но решающее слово о праве женщины на прерывание беременности должно быть за женскими объединениями и организациями.