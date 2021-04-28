Американский штат узаконил запрет абортов

Губернатор американского штата Айдахо республиканец Бред Литтл (Brad Little) подписал закон об абортах, который запрещает женщине прерывание беременности после обнаружения сердцебиения у плода, что может произойти уже через шесть недель. Об этом губернатор сообщил на своей странице в Twitter.

Закон фактически делает большинство абортов в штате незаконными, поскольку многие женщины даже не осознают, что беременны, прежде чем пройдет шесть недель. Исключения делаются только в случаях неотложной медицинской помощи, изнасилования и инцеста, при условии, что женщина предоставила заявление в полицию.

«Айдахо — это штат, который ценит самую невинную из всех жизней — жизнь младенцев. Я признателен законодателям Айдахо за то, что они продолжают защищать жизни, принимая этот важный закон, и я горжусь тем, что сегодня его подписываю», — передает слова Литтла телеканал Fox News. Он также назвал аборты «абсолютной трагедией».

Закон вступит в силу после его подписания федеральным апелляционным судом.

Ранее губернатор Оклахомы Кевин Стилл (Kevin Still) также подписал законопроект, запрещающий аборты после обнаружения сердцебиения. Аборты в США легализованы на федеральном уровне с 1973 года решением Верховного суда.