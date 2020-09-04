Собянин пообещал Путину удвоить московское метро

Столичные власти приняли решение об удвоении московского метро. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 4 сентября, передает РИА Новости.

Мэрия в настоящее время работает над проектами третьего и четвертого центральных диаметров, отметил Собянин. «Мы приняли решение об удвоении московского метро. Сегодня 70 процентов этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать», — пообещал градоначальник.

Программа развития метро нужна для того, чтобы «передвижения внутри города были комфортными и быстрыми, иначе город просто захлебнется с учетом того, что действительно население растет», добавил Собянин.

В августе стало известно, что в Москве появится станция метро от архитектурного бюро Захи Хадид. Фирма Zaha Hadid Architects стала победителем открытого международного конкурса на дизайн станции «Кленовый бульвар», которая будет введена в эксплуатацию в Нагатинском Затоне в рамках строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

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