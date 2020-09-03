Названы самые уродливые станции метро в России

Самой неудобной и некрасивой станцией метро большинство россиян считают «Выхино» в Москве. Худшей ее назвали 50 процентов граждан, опрошенных сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru (материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На втором месте в рейтинге самых уродливых станций — «Козья Слобода» в Казани, ее назвали 17 процентов респондентов. Третью строчку заняла станция «Двигатель Революции» в Нижнем Новгороде (12 процентов ответов).

В десятку худших по результатам опроса также попали «Девяткино» в Санкт-Петербурге (10,5 процента ответов), «Победа» в Самаре (5,7 процента), «Маршала Покрышкина» в Новосибирске (4 процента) и «Уральская» в Екатеринбурге (1 процент).

Ранее, в августе, стало известно, что в Москве появится станция метро от архитектурного бюро Захи Хадид. Фирма Zaha Hadid Architects стала победителем открытого международного конкурса на дизайн станции «Кленовый бульвар», которая будет введена в эксплуатацию в Нагатинском Затоне в рамках строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru