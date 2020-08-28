Две тысячи именных карт получат первые пользователи приложения «Метро Москвы»

В рекордные сроки были набраны народные тестировщики для испытаний обновленного мобильного приложения «Метро Москвы». Первая тысяча пользователей подали заявки на участие в тестирование менее чем через час после анонсирования квеста, рассказали в пресс-службе московского метро.

В целом поучаствовать в усовершенствовании сервиса выразили желание свыше 14 тысяч пользователей. Этого количества достаточно для проверки новых функций приложения. Группа для усовершенствования сервиса полностью набрана, сообщили в метрополитене.

«Мы не ожидали такого отклика от наших пассажиров и очень признательны за такую активную позицию. Поэтому мы приняли решение удвоить наш призовой фонд и подарить еще одну тысячу именных карт «Тройка». Уверены, что совместно мы сделаем наш сервис еще более совершенным и удобным для каждого пассажира», — рассказали в пресс-службе столичного метро.

Всем участникам, кто зарегистрировался 27 сентября на сайте: mobile.mosmetro.ru, направлена памятка тестировщика с подробным описанием всех этапов тестирования. Первая тысяча тестировщиков, оставивших заявки, получит ссылку для оформления заказа именной «Тройки» уже после выполнения второго этапа квеста.

Первое задание всем, кто вошел в группу тестировщиков, будет направлено после 1 сентября.

Обновленное мобильное приложение «Метро Москвы» подготовлено сразу для двух платформ — iOS и Android. Для владельцев гаджетов Apple станет доступной удаленная продажа всех типов билетов. Также пассажиры смогут просматривать историю своих поездок и пополнений, узнавать статус обращений и бонусный баланс карты в программе лояльности «Город», получать спецпредложения.

