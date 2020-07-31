Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы 

Поезда Московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В публикации сказано, что ограничения коснулись только южного направления в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского». В обратном направлении поезда на «Полянке» останавливаются. Конкретная причина введения ограничения не уточняется.

24 июля полиция потребовала не высаживать пассажиров на станции «Новокузнецкая» после того, как служебная собака нашла подозрительную бесхозную сумку на платформе. Станция была эвакуирована.

Обновление. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД пишет, что на платформе была обнаружена оставленная коробка. Она оказалась пуста. Поезда снова ходят в обычном режиме.