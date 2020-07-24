Поезда начали проезжать мимо станции «Новокузнецкая» в Москве по требованию МВД

Поезда московского метрополитена начали проезжать станцию «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии по решению МВД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию без остановки», — говорится в публикации.
По информации РИА Новости, на платформе станции обнаружена бесхозная сумка. «Служебная собака среагировала на подозрительный предмет», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.
Всех пассажиров увели со станции. Возле выхода дежурят скорая и пожарные.
Обновление: Станция вновь заработала в штатном режиме.