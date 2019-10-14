В московском метро остановились поезда

На Сокольнической линии московского метро произошел сбой движения от станции «Юго-Западная» до станции «Коммунарка» по направлению из центра. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, поезд без пассажиров остановился в тоннеле между станциями «Румянцево» и «Саларьево» около 06:00. Источник отметил, что сломался поезд нового поколения «Москва».

По словам другого собеседника агентства, движение прервано в обе стороны. Для перевозки пассажиров выделили около двух десятков автобусов.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что временно закрывали на вход станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прошкино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево». В Твиттере московского метро в 07:45 появилось сообщение о том, что «Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево» и «Румянцево» снова открыты на вход.

В мае в тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Авария произошла на серой ветке метро. Неисправный поезд остановился на станции «Алтуфьево» и заблокировал движение. Из-за этого в тоннеле застряли два поезда с пассажирами, которые отъехали от станции «Бибирево».

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