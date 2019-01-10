Бьющий в московском тоннеле фонтан из грязи сняли на видео

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Telegram-канал «Московские новости» опубликовал видео с места аварии на канале имени Москвы, в результате которой подтопило Тушинский тоннель и Волоколамское шоссе. Ролик появился в четверг, 10 января.

На кадрах запечатлен провал грунта и мощный грязевой поток, заливающий дорогу.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, работы по ликвидации последствий аварии будут завершены к утру пятницы, передает «Интерфакс». «Объем работ большой, авария серьезная. Все аварийные службы на месте работают, помогают устранить последствия ситуации, чтобы как можно быстрее восстановить движение», — пояснил он.

Градоначальник добавил, что в настоящее время идет сброс воды из канала, после чего планируется очистка тоннеля от грязи. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Сотрудники ГИБДД помогут живущим в районе затопления гражданам добраться домой: для этого им необходимо иметь при себе паспорт, сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения. Там уточнили, что на данный момент разрабатывается временная схема движения по перекрытым дорогам.

Как рассказал ТАСС руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин, авария произошла в результате размыва и проседания грунта на площади 5 на 15 метров.

По мнению кандидата технических наук и геолога Станислава Завацки, причиной прорыва могла стать внутренняя трещина в теле канала. «На ликвидацию последствий ЧП уйдет не меньше трех месяцев даже при оперативных способах решения проблемы. Это ответственная работа, к тому же — стратегический объект», — приводит его слова «360».

Из-за прорыва дамбы на северо-западе столицы образовались многокилометровые пробки. Сообщалось, что движение по Волоколамскому шоссе в сторону области от станции метро «Сокол», а также съезд на шоссе и Трикотажный проезд с внутренней стороны МКАД перекрыто.

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