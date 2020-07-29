Нападение на пассажиров московского метро с газовым баллончиком попало на видео

t.me

В московском метро мужчина распылил на пассажиров газовый баллончик и попал на видео. Ролик с нападением публикует агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах с камеры видеонаблюдения в вагоне видно, как люди в страхе разбегаются от распылившего содержимое баллончика пассажира, после чего некоторые начинают прикрывать лицо и дыхательные пути. Трое пассажиров обратились в полицию. Злоумышленника задержали на станции метро «Пролетарская», баллончик у него изъяли и направили на исследование, рассказала агентству заместитель начальница пресс-службы столичного управления МВД Екатерина Гузь.

Она уточнила, что в отношении мужчины также возбудили дело о хулиганстве и нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В прошлом году в Новосибирске 12-летний мальчик умер после того, как подышал из газового баллончика. Одна из очевидиц происшествия рассказала, что погибший с другом пронесли в туалет кафе газовые баллончики, помыли их и зашли в кабинку. Через пять минут один мальчик вышел из туалета и упал, второй убежал.