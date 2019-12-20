В центре Москвы поймали группу молодых людей с газовыми пистолетами

Сотрудники полиции задержали в центре Москвы группу молодых людей, которая была вооружена газовыми пистолетами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным ведомства, 18 декабря молодые люди угрожали охраннику ресторана по улице Сергия Радонежского, дом 31. Согласно данным сервиса «Google.Карты», там находится «Макдональдс».

Полицейским охранник заведения рассказал, что группа молодых людей вела себя шумно, он сделал им замечание и попросил покинуть помещение. На выходе один из них достал предмет, похожий на пистолет, а другой распылил газовый баллончик. В ходе проверки были изъяты два газовых пистолета с патронами и два газовых баллона.

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Вечером, 19 декабря, предположительно 39-летний открыл стрельбу на Лубянке, в результате чего погиб один человек. Еще пять получили ранения. Мотивы стрельбы Манюрова у здания ФСБ на Лубянке неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

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