Полицейских наградили за спасение россиян на воде и в метро

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении троих полицейских за спасение россиян на воде и в метро. Об этом в среду, 26 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В июле 2020 года майор внутренней службы Сергей Волошаненко спас тонущих детей, которые перевернулись на надувном матрасе далеко от берега. О его поступке коллеги и руководители узнали из письма отца детей, которое поступило в Главное управление МЧС России по Архангельской области.

Старшие сержанты полиции Александр Загорский и Алексей Купцов во время патрулирования станции «Курская» спасли пассажира, упавшего на рельсы. Пока один сотрудник подал знак машинисту, второй успел схватил пострадавшего и вытащил на платформу за секунду до приближения поезда.

15 мая 2019 года сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о награждении ведомственной медалью участкового из города Кисловодска (Ставропольский край) Владимира Хнырева, спасшего семью во время пожара.