В Москве сообщили о минировании метро, аэропортов, вокзалов и гостиницы «Космос»

Неизвестный сообщил о минировании в Москве всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы «Космос». Об этом рассказал представитель экстренных служб столицы, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, специалисты оперативных служб начали проверку всех социально значимых объектов. Людей пока не эвакуируют.

В конце 2019 года в разных городах России прошла волна сообщений о минировании судов, торговых центров, метро, школ, больниц, однако они не подтверждались. В январе 2020 года ФСБ сообщила, что вычислила в Нидерландах сервис, с которого производилась массовая рассылка ложных сообщений о минировании.

По данным спецслужб, с сервиса Startmail.com с 28 ноября 2019 года на электронные адреса судов 16 регионов России поступило более тысячи анонимных сообщений с угрозами минирования. Также были «заминированы» более 16 тысяч объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры.