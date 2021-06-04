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Амстердам придумал замену автомобилям

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Фото: Peter Dejong / AP

Улицы Амстердама придумали разгружать от машин при помощи лодок-роботов. Судна на электродвигателе управляются компьютерами и не наносят вред окружающей среде, передает Associated Press (AP).

Первый экземпляр четырехметровой электролодки уже протестировали в Амстердаме. Робот оснащен оранжевыми пропеллерами и четырьмя подруливающими устройствами, которые запитаны от батареи. Судно развивает скорость до шести километров в час и работает без подзарядки от 12 до 24 часов в зависимости от веса груза на борту. По мнению разработчиков, лодки-роботы станут в Амстердаме достойными конкурентами электрокаров, так как город пронизан водными путями на 100 километров.

Над инновационным транспортом, который поможет снизить интенсивность дорожного трафика и количество выхлопов от автомобилей в столице Нидерландов, работают ученые-инженеры из Амстердамского института передовых городских решений (The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) и Массачусетского технологического института (The Massachusetts Institute of Technology) в США. Автономные электрические суда предназначены для пассажирских перевозок без вмешательства человека в управление.

«Технология лодок очень актуальна в сложных портовых операциях, когда на воде много кораблей, причалов и пирсов. Автономные системы управляются при помощи компьютеров удаленно с учетом сигналов с датчиков на борту и обеспечивают круглосуточное безопасное перемещение судна», — пояснил директор по инновациям в Амстердамском институте Стефан ван Дейк (Stephan van Dijk).

Для получения финальной версии лодки-робота разработчикам потребуется еще не менее двух лет. Предстоит усовершенствовать технологию самоуправления для корректной обработки данных с камер и сканеров. Кроме того, перед запуском электролодок в эксплуатацию необходимо решить все бюрократические вопросы и получить разрешения от властей.

Усовершенствование или замена традиционного транспорта в пользу электрического стало мировой тенденцией в контексте борьбы с угрозами глобального потепления. Автомобильная отрасль пополняется все новыми компаниями, которые переоборудуют производство на выпуск электрокаров. В начале июня 2021 года хорватский автозавод Rimac, конкурент Tesla, представил сверхмощный электрический гиперкар стоимостью около двух миллионов евро, который безопасен для окружающей среды и способен разгоняться до 100 километров в час за 1,85 секунды.

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