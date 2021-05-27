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Город в США избавился от машин ради тишины

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Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

Американский Сан-Франциско штата Калифорния сделал несколько перегруженных транспортом дорог пешеходными в угоду жителям. Население настаивает на дальнейшем избавлении города от машин ради безопасности и тишины, пишет Associated Press.

В начале пандемии коронавируса город в Северной Калифорнии закрыл для проезда автомобилей главную автомагистраль, граничащую с пляжем Тихого океана, чтобы у людей на карантине было больше места для бега и езды на велосипедах, а также несколько других дорог, в том числе в парке «Золотые ворота» (Golden Gate), который посещают более 24 миллионов человек в год.

В совокупности от транспорта освободили более 72 километров улиц. Часть населения выступает за то, чтобы улицы остались свободными от транспорта даже после пандемии. В частности, местные, которые живут рядом с перекрытым четырехполосным прибрежным шоссе вспоминают, как до пандемии оно было очень шумным и опасным для пешеходов и маломобильных людей. «На свободной улице слышно пляж, волны. Вы чувствуете себя на природе и при этом находитесь в Сан-Франциско», — высказывается в пользу инициативы местная велосипедистка Ванесса Грегсон (Vanessa Gregson).

Противники решения властей считают продолжение перекрытий бессмысленным, так как многим требуется постоянно ездить на личном транспорте до работы, отвозить детей в школу. Сан-Франциско не первый раз отказывается от транспортной инфраструктуры в пользу пешеходных пространств с зеленью. После повреждения автострады Эмбаркадеро при землетрясении в 1989 году ее заменили бульваром, который сейчас очень популярен среди туристов.

По данным исследования Бостонского университета, более 90 процентов из 130 опрошенных мэров США создали летом 2020 года больше мест для отдыха людей на открытом воздухе, пустив на это парковочные места или улицы. Почти каждый второй отметил, что в его городе некоторые улицы теперь закрыты для сквозного движения, меньшая доля мэров распорядилась закрыть ряд улиц полностью. Только шесть процентов опрошенных американских градоначальников планируют оставить изменения навсегда.

Освобождение улиц от машин — инициатива, которая сегодня набирает популярность не только в США, но и в Европе. В начале мая городской совет Парижа озвучил план по освобождению центра столицы от автомобилей с 2022 года. Проезд запретят для большинства видов транспорта, кроме автобусов, такси и грузовиков местных торговцев. Так власти планируют превратить Париж в экологичный и удобный для пешеходов город.

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