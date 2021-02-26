Toyota начала строить город будущего в Японии

Компания Toyota начала строить умный город в Японии. Он станет полигоном для испытания передовых технологий в области искусственного интеллекта и робототехники, которые можно будет внедрить в городскую среду, пишет Independent.

Город будущего под названием Woven City (Тканый город) расположится в 100 километрах от Токио у подножия горы Фудзи. Площадь «живой лаборатории» составит 71 гектар.

В Woven City будет три вида дорог. Первый предназначен для движения пешеходов, второй — для пешеходов с электросамокатами, третий — для автомобилистов. Основная доля транспортных средств придется на e-Palette — универсальные электромобили от самой Toyota.

На начальном этапе в городе будут жить 360 человек разных возрастных категорий, а также около двух тысяч сотрудников компании с семьями и ученые.

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