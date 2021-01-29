Тысячи проданных в России Toyota и Lexus оказались опасными

Из России начали отзывать десятки тысяч потенциально опасных проданных автомобилей марок Toyota и Lexus. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта. Оказалось, что в машинах есть дефект, который может привести к короткому замыканию и пожару.
Отзыв касается 82 405 машин Lexus LX570 и Toyota LC200, реализованных в период с 31 января 2013 года по настоящее время. «Автомобили оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя, находящейся внутри, и из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе», — говорится в сообщении.
В Росстандарте добавили, что вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент, что создает риск перегрева а в худшем случае — возгорания. Если машина оказалась в отзывной кампании, владельцам необходимо связаться с дилерским центром: там бесплатно заменят форсунки омывателя лобового стекла на модернизированные.
Летом 2020 года прошла масштабная отзывная кампания Datsun моделей on-DO и mi-DO. Причиной стал дефект подушки безопасности. При аварии она может сработать с такой силой, что подушка разрушится, а в салон попадут металлические фрагменты, которые могут ранить водителя или пассажира.