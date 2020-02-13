В машинах Tesla нашли опасный дефект

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 15 тысяч автомобилей Model X SUV из-за дефекта электроусилителя руля. Отзыв коснется большинства машин, собранных до середины октября 2016 года. Об этом пишет Reuters.
Алюминиевые болты, которые используются в конструкции электроусилителя, могут ломаться, пояснили в американском Минтрансе. В случае такой неисправности автомобилем становится сложно управлять, что может привести к опасной ситуации на дороге или аварии.
При этом в ведомстве отметили, что пока не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия, связанного с выявленной в Tesla Model X SUV неисправностью.
После отзыва Tesla заменит уязвимые болты или же просто установит на возвращенные автомобили новый рулевой механизм.
В марте 2018 года Tesla была вынуждена отозвать 123 тысячи электромобилей Model S по всему миру, собранных до апреля 2016 года. Причиной также стала неисправность электроусилителя руля из-за хрупких болтов.