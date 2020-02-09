Илон Маск рассказал о худшей работе в своей жизни

Глава Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск рассказал о худшей работе, которую ему доводилось выполнять в жизни. Ею стала работа на лесопилке в Ванкувере (Канада). Об этом он сообщил в интервью подкасту Third Row Tesla.

Материалы по теме Нагнали на повороте Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla

Маск родился и до 17 лет проживал в ЮАР. Однако затем будущий изобретатель и бизнесмен через свою мать смог получить канадское гражданство и переехать в Канаду, где устроился на шесть недель сначала на пшеничную ферму в Монреале, а затем на несколько дней на лесопилку в Ванкувере.

Последний опыт стал худшим в его жизни, признался Маск. По его словам, в общей сложности он провел там четыре дня. В его задачи входила чистка котла в котельной. Ему нужно было пробраться внутрь по узкому тоннелю и достать нагретый песок и мусор. Находящийся с другой стороны рабочий выгребал массу.

По словам Маска, работа была довольно опасной, так как в случае блокировки тоннеля человека было бы сложно быстро эвакуировать. «Было бы очень трудно вытащить кого-нибудь оттуда... Если тоннель заблокирован, его трудно быстро расчистить», — сказал Маск.

Миллиардер сообщил, что по итогам работы в котельной он получил в два раза больше денег, чем ему предлагали на других вакансиях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!