Цукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял пять миллиардов долларов после выхода квартального отчета, который разочаровал инвесторов, пишет Forbes. Его состояние, по оценкам издания, сократилось с 82,6 миллиарда до 77 миллиардов.

Уже после закрытия торгов в среду, 29 января, акции компании упали почти на семь процентов. В финансовой отчетности Facebook сообщил о квартальной прибыли и резком росте расходов — по итогам года они выросли на 51 процент до 46,71 миллиарда.

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По прогнозам компании, в 2020 году расходы продолжат существенно расти, достигнув 54-59 миллиардов долларов. При этом выручка компании, как указывает The Wall Street Journal, в прошлом году увеличилась на 25 процентов, чистая прибыль также выросла на семь процентов. В целом за год акции Facebook стали дороже на 55 процентов.

Замедление роста в Facebook объясняют новыми правилами и прочими препятствиями, которые связаны с таргетированной рекламой. Летом 2019 года Федеральная торговая комиссия США оштрафовала компанию на пять миллиардов долларов из-за утечки данных пользователей в период выборов президента США в 2016 году.

Американский миллиардер, глава Tesla Илон Маск, после выхода 29 января отчета компании увеличил состояние на 2,3 миллиарда долларов. Инвесторы оценили рост выручки компании и рекордные поставки.

Ранее Цукерберг представил свой прогноз на текущее десятилетие. По его мнению, появится новая социальная платформа, где в центре будут небольшие сообщества для более близкого общения, а развитие технологий поможет малому бизнесу. Глава Facebook ожидает, что государства будут вмешиваться в управление цифровыми сообществами, устройства виртуальной и дополненной реальности станут более востребованными.

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