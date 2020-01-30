Tesla принесла Илону Маску миллиарды долларов за час

Глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск за один час разбогател на 2,3 миллиарда долларов. Такую прибыль ему принесли сообщения о росте выручки компании и рекордных поставках, сообщает Bloomberg.

На фоне публикации отчетности Tesla за четвертый квартал прошлого года стоимость ее акций на Нью-Йоркской фондовой бирже сначала выросла на 2,49 процента, а затем, после закрытия биржи — еще на 11,62 процента, достигнув отметки в 648,5 доллара. Прибыль на акцию увеличилась с 1,72 доллара до 2,14 доллара.

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Маску принадлежат 22 процента акций Tesla. Состояние предпринимателя достигло 36 миллиардов долларов, хотя в ежедневном рейтинге Bloomberg Billionaires Index оно пока оценивается в 33,6 миллиарда. Ситуация связана с тем, что данные обновляются после очередного закрытие биржи, так что переместиться выше 27-го места Маск сможет позднее.

В четвертом квартале выручка Tesla выросла на 2 процента до 7,38 миллиарда долларов, а поставки автомобилей достигли рекорда — 112 тысяч единиц. Как указано в отчете компании, 2019 год стал переломным для развития, а дальнейший рост будет связан с запуском завода в Шанхае.

В 2020-м компания намерена произвести более полумиллиона автомобилей. Прогноз поставок более чем на треть превышает показатель прошлого года. Несмотря на стабилизацию положения Tesla и двукратный рост акций за минувший год, долг компании остается высоким — 13,42 миллиарда долларов на конец декабря.

Накануне, 29 января, на те же 2,3 миллиарда долларов свое состояние увеличил Бернар Арно, глава французского холдинга LVMH, который управляет торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon и Hennessy Бернар Арно. По данным Forbes, он является самым состоятельным европейцем с активами на 108,1 миллиарда долларов.

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