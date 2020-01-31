Конкуренты нанесли удар по Tesla — принадлежащая автогиганту Ford компания Lincoln в союзе со стартапом по производству электрокаров Rivian Automotive выпустит свой электромобиль. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на президента Lincoln Джо Фалотико.

Электрокар от Lincoln будет выпущен на так называемой «скейтборд-платформе», разработанной американским стартапом. Платформа включает в себя все механические компоненты вроде мотора, батареи, баллонов, трансмиссии и подвески.

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Новинка станет первым электромобилем для Linkoln. На данный момент в линейке компании есть две гибридные модели — Aviator и Corsair Grand Touring, которые были представлены на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году.

«Работа с Rivian знаменует собой поворотный момент для Lincoln, поскольку мы движемся к будущему, которое включает в себя полностью электрические транспортные средства», — приводит издание слова Фалотико.

О планах Ford по созданию электромобиля совместно с Rivian стало известно в апреле 2019 года. Тогда автогигант инвестировал в стартап 500 миллионов долларов. Еще 700 миллионов вложил Amazon — Rivian работает для них над парком электромобилей, которые будут использоваться для доставки товаров. Всего за год производитель электрокаров привлек более трех миллиардов долларов инвестиций.

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