Мировой автогигант отзовет десятки тысяч дефектных автомобилей в России

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», которая является дочкой мирового автогиганта Nissan и официальным представителем японской марки автомобилей Datsun в России, отзывает десятки тысяч машин с дефектом, проданных на российской территории. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

В общей сложности будет отозвано 93 373 автомобиля Datsun моделей on-DO и mi-DO. Все автомобили выпущены в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года. Причиной отзыва стал дефект подушки безопасности. При аварии она может сработать с такой силой, что корпус подушки разрушится, а в салон выбросятся металлические фрагменты. В ведомстве допустили, что осколки могут причинить вред водителю или пассажиру.

Ранее стало известно, что южнокорейский производитель Hyundai отзовет в России более 47 тысяч машин модели Elantra. Причиной является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC, пояснили в агентстве.