В России отзовут десятки тысяч дефектных Hyundai

Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai отзывает в России более 47 тысяч дефектных машин. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыв коснется автомобилей модели Elantra, проданных с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC, пояснили в агентстве.

Ранее сообщалось, что аналитическое агентство J.D. Power включило автомобили Hyundai в число наиболее качественных машин. Самым некачественным автомобилем в мире с большим числом дефектов была признана Tesla.

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