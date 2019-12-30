Два автогиганта отзовут 640 тысяч машин в России

Южнокорейские автогиганты Hyundai Motor и Kia Motors объявили об отзыве 640 тысяч автомобилей в России из-за различных дефектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

Отзыву для устранения неполадок подлежат шесть моделей. Среди них минивэн Hyundai Grand Starex, небольшой грузовик Porter 2 и микроавтобус Solati, в которых нашли проблемы с нестабильной работой двигателя, а также паркетный внедорожник Kia Sorento со сбоями в системе предотвращения лобовых столкновений.

Ранее в декабре стало известно, что американский автогигант General Motors (GM) решил продать свой последний актив в России. Речь идет о GM-Avtovaz, 50-процентную долю которого собирается выкупить российский «АвтоВАЗ». Известно, что стороны подписали соглашение, но детали сделки не разглашаются.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!