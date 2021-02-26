У проданных в России Toyota нашли проблемы с тормозами

Компания Toyota отзывает более трех тысяч проданных в России машин, где нашли проблемы с тормозами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта. Отзыву подлежат 3428 автомобилей Toyota Hilux, Fortuner, реализованных в период с 17 августа 2018 года по настоящее время.

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«Причина отзыва транспортных средств: прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале отзывная кампания коснулась 82 405 машин Lexus LX570 и Toyota LC200, реализованных в период с 31 января 2013 года по настоящее время. Оказалось, что в машинах есть дефект, который может привести к короткому замыканию и пожару.

Также в феврале стало известно об отзыве более 1,3 миллиона автомобилей Mercedes-Benz. В компании начали расследование после того, как получили информацию об аварии в Европе, когда система вызова экстренных служб дала сбой и отправила неверные данные о местонахождении автомобиля.