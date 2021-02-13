Стало известно об отзыве более миллиона автомобилей Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz приняла решение об отзыве 1,3 миллиона своих автомобилей из-за случаев неправильной работы системы вызова экстренных служб. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

По данным издания, в компании начали расследование после того, как получили информацию об аварии в Европе, когда система вызова экстренных служб дала сбой и отправила неверные данные о местонахождении автомобиля. В дальнейшем были обнаружены и другие похожие инциденты, однако в США их зафиксировано не было.

Отзыву подлежат автомобили, которые были произведены с 2016 года по 2021 год, включая модели CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G. Также сообщается о том, что фирма Daimler Vans отзовет Metris 2016-2020 годов и Sprinter 2019-2020 годов.

В Mercedes-Benz пообещали проинформировать всех владельцев подобных автомобилей и бесплатно обновить программное обеспечение в данных машинах. Предполагается, что отзыв начнется 6 апреля.

Ранее сообщалось, что американский производитель электрокаров Tesla отзывает десятки тысяч электромобилей в Китае из-за дефекта подвески. Отзыв касается почти 50 тысяч автомобилей моделей Model S и Model X, которые были произведены в США в период с 17 сентября 2013 года по 15 января 2018 года и поставлены в Китай.