Американский производитель электрокаров Tesla отзовет десятки тысяч электромобилей в Китае из-за дефекта подвески. Об этом пишет CNBC со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка (State Administration for Market Regulation) КНР.

Отзыв коснется почти 50 тысяч автомобилей моделей Model S и Model X, которые были произведены в США в период с 17 сентября 2013 года по 15 января 2018 года и поставлены в Китай, сообщает местный сайт Gasgoo, посвященный новостям автомобильной индустрии. О том, собирается ли компания отзывать и автомобили, проданные на территории Соединенных Штатов, не уточняется.

Акции производителя электрокаров снижаются в понедельник, 26 октября 2020 года, на премаркете. Стоимость одной бумаги компании на момент написания материала опустилась на 1,2 процента, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Летом 2020 года эксперты аналитического агентства J.D. Power назвали Tesla самым некачественным автомобилем. В исследовании анализируется количество дефектов и неисправностей, которые найдены американскими покупателями в первые 90 дней использования автомобиля. Средний показатель по всем моделям — 166 дефектов на 100 автомобилей, но у Tesla он составляет 250.