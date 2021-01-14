Tesla отзовет десятки тысяч машин из-за опасных дефектов

Национальное управление дорожной безопасности при Минтрансе США потребовало от Tesla отозвать 158 тысяч электромобилей из-за опасных дефектов, пишет Reuters.

По данным агентства, речь идет о моделях Model S и Model X. Проблемы касаются главного блока управления MCU (Media Control Unit) и дисплея. Из-за этого может быть потеряно изображение с камеры заднего вида во время движения задним ходом. Как отмечает агентство, власти страны редко применяют такую меру, как отзыв десятков тысяч машин.

В ноябре прошлого года Tesla вынуждена была отозвать более десяти тысяч машин Model X и Model Y из-за проблем с креплением фрагментов крыши. Ее отлетающие при движении куски могли представлять опасность для других участников движения.

Кроме того, автогигант отозвал 401 автомобиль Model Y (выпущенный в 2020 году) из-за того, что при сборке могли недостаточно затянуть болты в механизме рулевого управления. Это могло повлечь за собой отказ рулевого управления. Производитель обещал бесплатно устранить все дефекты.