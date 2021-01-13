Российская компания решила присвоить логотип Tesla

Компания «Тульские горелки» решила зарегистрировать товарный знак, который очень похож на логотип американского производителя электромобилей Tesla. Соответствующая заявка размещена на сайте Роспатента.

Присвоить себе стилизованное изображение буквы Т российский производитель хочет в таких товарах, как газовые, бензиновые, спиртовые, масляные и ацетиленовые горелки, грелки для ног, отопительные приборы, установки для производства пара, обогреватели стекол автомобилей и многое другое.

Заявка на товарный знак компании «Тульские горелки» Фото: Сайт Роспатента

Компания Илона Маска зарегистрировала бренд в Роспатенте в 2018 году. Это позволило ей продавать и устанавливать солнечные батареи. Еще до этого, в 2015-м, Tesla подала заявку на регистрацию такого же логотипа для продажи и обслуживания электромобилей, но по нему решение еще не принято.

«Тульские горелки» появились в июле 2020 года. Местом регистрации стал поселок Горелки Тульской области. Учредитель предприятия — закрытое акционерное общество «ЗиОсаб», выпускающее промышленные отопительные котлы. Компания является участником машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом».

Ранее сообщалось, что компания Tesla Илона Маска ищет директора по дизайну для создания электромобиля в Китае, чтобы адаптировать модели под местных покупателей.