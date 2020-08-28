В Германии построят город без машин

В Германии на участке площадью 16 гектаров в пригороде Берлина на юге построят город без машин, сообщает Welt.

Он будет называться Buckower Felder. Его возведут по всем нормам экологии, а главной особенностью станет отсутствие автомобилей. В районе появится 40 многоквартирных домов, а близлежащую территорию планируют засадить деревьями и провести систему теплоснабжения с минимальным выбросом углекислого газа. Жители смогут использовать для передвижения велодорожки, а для хранения машин сделают специальные гаражи на окраине города. По сути этот проект напоминает типичные городские кварталы 1970-х годов.

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Как сообщается на официальном сайте Buckower Felder, начало строительства запланировано на 2021 год. В общей сложности работы займут около трех лет. К 2024 году в городе построят 900 квартир, аренда которых обойдется от 6,5 до 10 евро за квадратный метр. По словам менеджера одной из жилищных компаний, строительство таких городов вполне оправдано, так как «сегодня люди хотят тишины и покоя».

Недавно в штате Пинанг на юге Малайзии решили построить острова будущего. Такой город получит единое название BiodiverCity. Проект планируют осуществить к 2030 году. Там разместят образовательные центры, исследовательские институты и парки. Рядом будет находиться оазис — архипелаг с плавучими домами и террасами. По задумке, на островах люди должны гармонично сосуществовать с природой. Для этого на них сделают сеть «экологичных коридоров», которые свяжут между собой разные районы BiodiverCity, а вся территория будет максимально пешеходной.

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