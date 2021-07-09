Общественный транспорт в России предложили перевести на газ

Российским губернаторам могут предложить перевести на сжиженный природный газ (СПГ) не менее 50 процентов жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта. Это следует из проекта протокола заседания комиссии по энергетике Госсовета России, пишут «Известия».

В документе отмечается, что использование СПГ на автобусах большого класса экономит до 10 рублей на 1 километр пробега. Как заявил изданию исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов, один кубометр компримированного природного газа (КПГ) стоит около 18 рублей (против 46 рублей за литр дизельного топлива). Переход на газ, по мнению эксперта, значительно сократит траты на топливо. «Станет чище воздух, "черный выхлоп" уйдет в прошлое», — добавил Данилов.

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Но, отметил он, переоборудование транспорта потребует не менее 2,5 миллиарда рублей для каждого субъекта РФ. Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова полагает, что перевод общественного транспорта и коммунальной техники на газ обойдется дороже. Только в Москве на это могут потратить свыше 58 миллиардов рублей. В остальных субъектах потребуется в среднем по 4-6 миллиардов рублей. Вся программа может стоить 350-500 миллиардов рублей.

В настоящее время газомоторный транспорт составляет примерно 2 процента от общего числа в стране, указал Данилов. Для перевода транспорта на газ не хватает мер поддержки, заключил он.

В начале июня советник президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев назвал транспорт будущего для россиян. По его мнению, в течение 20-30 лет граждане пересядут на электромобили. Эдельгериев отметил, что ведущие автоконцерны мира анонсировали отказ от двигателей внутреннего сгорания и выпуск электрического транспорта, поскольку выбросы углекислого газа в атмосферу увеличивают темпы глобального потепления.