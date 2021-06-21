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Города США раскритиковали за бестолковый транспорт

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Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Несколько американских городов раскритиковали за современные решения по расширению дорог и строительство новых железнодорожных путей. Ученый Манхэттенского института Коннор Харрис (Connor Harris) проанализировал реформу транспортной системы США и пояснил, почему в большинстве случаев изменения выглядят бестолково, пишет Bloomberg.

Харрис представил отчет по транспортным решениям стремительно разрастающихся городов: Далласа, Остина и Атланты. Эксперт упрекнул власти в игнорировании насущных потребностей жителей в пользу дорогостоящих проектов общественного транспорта и автодорог там, где они не требуются.

Инвестиции в строительство магистралей в столице штата Джорджия Атланте часто нацелены на отдаленные малонаселенные пригороды, а не на сам город. Миллиарды долларов тратятся на наращивание и создание с нуля железнодорожного трансфера. Так, в техасском Далласе, который и так является родиной самой длинной в стране системы рельсового общественного транспорта, вложили 1,2 миллиарда долларов в новую железнодорожную линию, которая соединит аэропорт с северными окраинами, где пассажиропоток крайне низкий. Остин в Техасе также строит линию скоростного трамвая, чтобы соединить центр города с воздушной гаванью.

«Расширение транспортной системы часто направлено на обслуживание новых пригородных застроек, где меньше возможностей для трудоустройства малообеспеченных жителей, а не на то, чтобы увеличить пропускную способность вблизи существующих рабочих мест и жилья. Несмотря на децентрализованную структуру занятости, наиболее загруженными автострадами остаются районы в центре городов», — заявил Харрис.

Эксперт связал подобные решения городских властей с тем, что те идут по пути наименьшего сопротивления. Получить политическую и финансовую поддержку на строительство дорог и железнодорожных путей для связи с аэропортами и пригородами гораздо проще, чем на улучшение инфраструктуры в центральных районах.

«Общая черта этих проблем — пренебрежение рыночными принципами. Лучшим показателем необходимости новых дорог является то, сколько люди готовы за них платить», — добавил автор отчета.

В качестве альтернативы Харрис предложил строить в городах «скоростные полосы», отделенные от основных магистралей. Это, по его мнению, позволит обеспечить поток транспорта без пробок. Платные дороги подтолкнут людей пересаживаться на общественный транспорт, чтобы сэкономить.

Власти России наравне с США и Европой стремятся преуспеть в строительстве новых магистралей и ремонте существующих. В середине июня президент Владимир Путин предложил выделить регионам 30 миллиардов рублей на летнее благоустройство дорог, а также 50 миллиардов на модернизацию общественного транспорта.

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