Британцам заплатят за отказ от машин на бензине

Британские власти заплатят автовладельцам до трех тысяч фунтов (311 тысяч рублей), если те откажутся использовать свои машины с бензиновыми и дизельными двигателями, пишет The Times.

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Правительство хочет простимулировать британцев пересесть на транспорт, который будет не так сильно загрязнять окружающую среду. Выплаты планируются в рамках новой программы по ослаблению зависимости больших городов от автомобилей. Это должно привести к снижению уровня загруженности дорог и улучшению качества воздуха.

Владельцам автомобилей предложат на два года отказаться от своего транспорта. Взамен им на карту перечислят деньги, расходовать их можно будет на оплату общественного транспорта, такси, каршеринг, аренду велосипедов, электроскутеров. Власти рассчитывают, что постепенно к инициативе подключится частный бизнес.

Ранее стало известно, что власти Франции будут доплачивать по тысяче евро покупателям подержанных электрокаров. Субсидия на новые электромобили составит шесть тысяч евро. Страна поставила цель продать 100 тысяч экологичных машин в 2021 году.

Продажи электромобилей в Европе растут такими быстрыми темпами, что в ближайшем будущем регион сможет отобрать лидерство у Китая по данному показателю, считают эксперты.