Европа захотела отобрать у Китая лидерство на рынке электромобилей

Продажи электромобилей в Европе растут такими быстрыми темпами, что в ближайшем будущем регион сможет отобрать лидерство у Китая по данному показателю. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет автомобильной исследовательской фирмы Jato Dynamics.

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Спрос на электрокары увеличивается во всем мире, особенно в Европе, где постоянно хотят ужесточить нормы выбросов вредных веществ в атмосферу. Однако эксперты отмечают, что Европе и США есть чему поучиться у Китая на этом рынке. Так, в КНР создана качественная инфраструктура, а также есть субсидии от государства на покупку электромобилей.

По данным Международного энергетического агентства, в мире более 862 тысяч точек быстрой и медленной зарядки для электрокаров, при этом на Китай приходится 60 процентов. Страна стремится стать глобальной автомобильной сверхдержавой и считает широкое распространение своих электромобилей важным для достижения этой цели. В настоящее время доступно 138 различных моделей электромобилей в Китае, 60 в Европе и 17 в США.

«Китайские потребители хорошо разбираются в технологиях, первыми внедряют их. Европейцы, как правило, более нерешительно относятся электромобилям, не очень уверены в возможностях этих машин и предпочитают придерживаться того, что им известно», — сказано в отчете.

Ранее стало известно, что власти Франции будут доплачивать по тысяче евро покупателям подержанных электрокаров на территории страны.