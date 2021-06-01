Советник Путина назвал транспорт будущего для россиян

Советник президента России Владимира Путина по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев назвал транспорт будущего для россиян. По его мнению, в течение 20-30 лет граждане пересядут на электромобили, передает РИА Новости.

Специальный представитель главы государства отметил, что ведущие автоконцерны мира анонсировали отказ от двигателей внутреннего сгорания и выпуск электрического транспорта, поскольку выбросы углекислого газа в атмосферу увеличивают темпы глобального потепления.

«Ведущие компании автопрома, как международные, так и российские, заявляют о запуске линеек электромобилей. У многих в планах с 2030 году прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные», — заключил Эдельгериев.

Ранее российские власти назвали условия для появления в стране фирменного завода Tesla. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, страна в целом готова к сотрудничеству, но для этого необходимо соблюсти ряд условий. Он подчеркнул, что важно локализовать технологию и обеспечить создание добавленной стоимости.