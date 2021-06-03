Хуснуллин рассказал о развитии железнодорожного транспорта

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в рамках ПМЭФ-2021 отметил, что вопрос развития транспортного каркаса активно обсуждается. Он также рассказал о развитии железнодорожной сети в городах.

«Подход, который уже опробован в Москве, и мы сейчас им продолжаем заниматься, — развитие железных дорог как городского транспорта. Это наша колоссальная перспектива. За последние полгода с РЖД отработали восемь регионов, где можно это внедрять. Самый яркий пример — Санкт-Петербург», — сказал Хуснуллин.

Кроме того, он напомнил, что ведется работа в части аэропортов, пересматриваются подходы к их реконструкции, а также авиасообщению в целом.

«Наша задача — возродить транспортные магистрали через водные пути, увязав их со всеми видами транспорта», — сказал он.