Производство самого популярного автомобиля в России приостановят

«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей Lada Granta до середины августа из-за дефицита деталей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу.

Работа сборочной линии по производству самого популярного автомобиля в России не будет осуществляться 22 и 23 июля. После этого на предприятии с 26 июля по 15 августа пройдет корпоративный отпуск, отметили в компании. Приказ о простое появился в социальных сетях. «АвтоВАЗ» не ожидает дефицита автомобилей, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

В июне и июле «АвтоВАЗ» неоднократно приостанавливал отдельные конвейеры, где собираются Lada Granta, Lada Niva Legend, а также модельные семейства Largus и Xray. Это произошло по причине нехватки электронных компонентов. Их недопоставка случилась из-за компании «Bosch Самара». Персонал линии за день простоя получил оплату в размере 2/3 от среднего заработка.

«АвтоВАЗ» с января по июнь продал в России 200 219 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 51 процент больше, чем за аналогичный период 2020 года. В июле компания заявила, что предоставит россиянам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, скидки на техобслуживание машины, а также на запчасти и аксессуары.