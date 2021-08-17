Россиян предупредили о дефиците автомобилей Lada

Опрошенные РИА Новости автодилеры предупредили россиян о дефиците автомобилей Lada, в том числе самой популярной на отечественном рынке модели производителя — Granta.

Также отмечается нехватка других моделей «в той или иной степени». При этом представители автодилеров ссылаются на заявления «АвтоВАЗа» о том, что в сентябре ситуация должна разрешиться.

По словам вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, ситуация не зависит от места сборки автомобилей: дефицит также наблюдается и среди импортируемых марок. Некоторые дилеры ожидают смещения спроса в сторону подержанных автомобилей.

Перебои с поставками в салоны связаны с нехваткой комплектующих на предприятиях «АвтоВАЗа». Из-за нее компания не будет выпускать модель Granta до конца августа. Последние несколько недель производство было остановлено из-за планового корпоративного отпуска.

Нынешним летом завод уже приостанавливал сборку отдельных моделей из-за нехватки комплектующих, в частности, автомобильной электроники. Среди них были Largus, Xray, а также производимые в Тольятти Renault Logan и Sandero.