В июле продажи автомобилей в России рухнули сразу на десять процентов, единственным исключением стала продукция «АвтоВАЗа». Причиной стала нехватка комплектующих, и до конца года эту проблему не решить. Об этом со ссылкой на статистику сообщает «Коммерсантъ».
За прошлый месяц было продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 1 процент больше, чем в июле 2020 года. Однако по сравнению с июнем и «АвтоВАЗ» констатирует падение продаж на 20 процентов (40 096 автомобилей). Компания опубликовала статистику 3 августа.
Остальные лидеры рынка, отмечает издание, показали отрицательные результаты в годовом выражении. Помимо проблемы с комплектующими, причиной называют относительно большие продажи в июле 2020 года — в тот период отменили коронавирусные ограничения, и рынок начал компенсировать прошлые месяцы.
Председатель правления дилера «Авилон» Андрей Павлович рассказал, что дефицит полупроводников и запасных частей коснулся всех сегментов рынка, но хуже всего ситуация обстоит с самыми современными моделями.
Глава Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, что продажи упали на 4 процента. Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский также предположил, что в период отпусков клиентов меньше интересуют автомобили.
Ранее опрос представителей автодилеров показал, что они ожидают в среднем рост цен на автомобили в третьем квартале на 1-1,5 процента. При этом подорожание коснется и автомобилей с пробегом, хотя и с некоторым опозданием, а новые машины прибавят в стоимости 1-3 процента.