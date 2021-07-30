Эксперты предрекли россиянам рост цен на автомобили

Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на 1-1,5 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных автодилеров.

На новые автомобили прогнозируется рост цен в пределах от одного до трех процентов в зависимости от бренда и модели. Автомобили с пробегом подорожают вслед за салонными, хоть и с небольшим временным отставанием.

При этом, по словам гендиректора «АвтоСпецЦентра» Андрея Терлюкевича, на рынке сейчас наблюдается дефицит новых автомобилей, поэтому спрос на машины с пробегом растет быстрее.

Другие эксперты предполагают, что цены на новые авто вырастут в среднем на 2-4 процента. Причиной этому станет инфляция, колебания курса валюты и смена модельного года в зависимости от марки.

«Насколько в среднем вырастут цены на бывшие в употреблении автомобили прогнозировать непросто, однако можно предположить, что во второй половине 2021 года повышение по некоторым моделям может замедлиться, если импортеры переполнят рынок новыми автомобилями», — пояснил директор по маркетингу компании «Авилон» Андрей Каменский.

По мнению дилера «Автоdom», больше всего в цене вырастут именно машины с пробегом и небольшим сроком эксплуатации. По словам гендиректора компании Андрея Ольховского, на рынке уже ощущается их существенная нехватка.

«В третьем квартале не будет масштабного роста цен на автомобили – в среднем по рынку увеличение будет от трех процентов до пяти процентов, но при этом будут марки, которые сохранят уровень цен. По некоторым брендам возможен рост до 10 процентов. Всё зависит от стратегии продаж и целей автопроизводители на этот год», — отметил Ольховский.

Что касается совсем возрастных автомобилей, то по ним цена не изменится. По данным Росстата, в июне рост цен на легковые автомобили иностранных марок не превысил 1,3 процента.

О дефиците на рынке новых автомобилей эксперты рассказали в конце июля. Отмечается, что некоторые потребители, которые хотели бы купить новые автомобили, вынуждены приобретать подержанные авто. А росту спроса на них способствует и увеличение цен на новые автомобили.