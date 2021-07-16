Банки стали реже давать россиянам деньги на машины

В России банки стали реже давать гражданам кредиты на покупку автомобилей. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне уровень одобрения заявок на получение денег снизился до 36,9 процента. Ниже показатель был только в разгар коронавирусных ограничений пандемийного 2020 года: тогда в мае и апреле он составлял 27,1 и 30,7 процента соответственно.

С другой стороны, суммарный уровень одобрения по всем заявкам на розничные кредиты планомерно растет и составляет 39,8 процента. Однако тенденция прослеживается только в сегменте потребительских займов, а доля удовлетворенных заявок на ипотеку падает.

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В первом полугодии 2021-го на рынке автокредитования было поставлено сразу несколько рекордов. Газета «Ведомости», ссылаясь на статистику Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщила, что за шесть месяцев текущего года россияне купили рекордное количество автомобилей в кредит — 416 тысяч штук, это на 52 процента больше, чем в первом полугодии 2020 года, и на 29 процентов выше рекорда 2019-го.

Объем выданных займов вырос до рекордных 433 миллиардов рублей, а средняя сумма кредита выросла до 1,03 миллиона рублей. Но последняя растет вместе с ценами на автомобили: средняя цена легковой машины за пять месяцев 2021-го выросла на 12 процентов — до 1,9 миллиона рублей.

В начале июня россиян предупредили о новом подорожании автомобилей. 29 производителей изменили цены на новые автомобили в мае, из них 27 марок подорожали. В целом за последние полгода цены на новые автомобили выросли на 5-10 процентов, потянув за собой стоимость машин с пробегом. Причин несколько: колебание курса валют, инфляция и дефицит автомобилей.