В России задумали возобновить выпуск Fiat

В России задумали возобновить выпуск автомобилей Fiat. Как сообщает «Интерфакс», Калужский автозавод совместного предприятия концерна Stellantis и Mitsubishi планирует возобновить производство с конца 2022 года.

«Рад сообщить, что в дополнение к выпускаемым в Калуге автомобилям брендов Peugeot, Citroen и Opel в следующем году также добавятся автомобили линейки Fiat Professional. Надеюсь, это будет началом долгой истории нового бренда в Калуге», — прокомментировал старший вице-президент Stellantis в регионе Евразия Ксавье Дюшман.

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Сейчас на заводе производят Peugeot 408, Citroen С4, Opel Zafira, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, а также фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy и микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller.

Локальное производство автомобилей Fiat в России прекратилось в 2011 году с завершением партнерства Fiat и группы «Соллерс».

В начале июня россиян предупредили о новом подорожании автомобилей. В мае 29 производителей изменили цены на новые автомобили, из них 27 марок подорожали. В целом за последние полгода цены на новые автомобили выросли на 5-10 процентов, потянув за собой стоимость машин с пробегом. Причин несколько: колебание курса валют, инфляция и дефицит автомобилей.

Одновременно банки стали не так охотно выдавать гражданам кредиты на машины. В июне уровень одобрения заявок на получение денег снизился до 36,9 процента. Ниже показатель был только в разгар коронавирусных ограничений пандемийного 2020 года: тогда в мае и апреле он составлял 27,1 и 30,7 процента соответственно.