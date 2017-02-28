Fiat задумал выпускать тракторы в России

Fiat подготовил проект по созданию в России сборочного производства тракторов, который в настоящее время рассматривается Минпромторгом. Об этом рассказал в рамках Сочинского инвестиционного форума генеральный директор по России и Белоруссии CNH Industrial (группа Fiat) Фабрицио Чипполина, передает Rambler News Service.

«В июне прошлого года мы представили специальный инвестиционный проект по производству тракторов на имеющемся предприятии… Сейчас предложение рассматривается, в том числе в министерстве промышленности России», — сказал он, добавив, что проект, вероятно, будет одобрен.

Чипполина также рассказал, что компания недавно предложила российским властям обмен технологиями по выпуску двигателей.

До 2011 года Fiat вел переговоры о сборке своих легковых машин в России с группой Sollers (меморандум о создании совместного предприятия был подписан в феврале 2010 года). Однако в результате вместо Fiat партнером российской компании стала американская Ford Motor. Некоторое время на мощностях Sollers собирали Fiat Ducato, затем их задействовали под выпуск автомобилей Ford.