Ford Sollers заявил об увеличении продаж в России на 10 процентов

Компания Ford Sollers подвела итоги минувшего года: продажи автомобилей Ford в России увеличились на 10 процентов и составили 42 тысячи штук. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в среду, 11 января, в редакцию «Ленты.ру»

Сообщается, что в условиях продолжающегося падения рынка компании удалось нарастить продажи благодаря трансформации модельного ряда. Основной вклад внесли Ford Transit и специальные версии на основе данной модели, кроссовер Ford Kuga и Ford Focus.

По словам президента Ford Sollers Марка Овендена, в текущем году компания планирует укреплять позиции в сегментах кроссоверов и коммерческого транспорта. «Мы уверены, что именно кроссоверы станут основой российского автомобильного рынка в будущем, а рынок легкого коммерческого транспорта продолжит активно развиваться», — отметил он.

10 января стало известно о том, что российские заводы Ford Sollers перешли на пятидневный режим работы для выполнения увеличенной производственной программы. Речь идет о производственных площадках во Всеволожске, Набережных Челнах и на заводе двигателей в Елабуге.

